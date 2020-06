M5s: Casaleggio su Venezuela, depositata querela, andrò fino in fondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'associazione Rousseau Davide Casaleggio afferma di accogliere "con favore l’apertura dell'inchiesta avviata oggi a Milano per fare luce sul fango gettato contro mio padre. Ho depositato stasera una querela - aggiunge in un post su Facebook - chiedendo che venga riunita al fascicolo di inchiesta già aperto per fornire ulteriori informazioni al riguardo. Non credo sia tollerabile in un sistema democratico che venga utilizzato un foglio palesemente contraffatto unito ad una storia assurda per screditare una persona che non c’è più. Invito - continua Casaleggio - tutti coloro che abbiano informazioni al riguardo a fornire a me o alla Procura tutti gli elementi che possano fare luce su chi e perché abbia voluto buttare fango sul ricordo di mio padre. Andrò fino in fondo". Il presidente dell'Associazione Rousseau si riferisce ai presunti finanziamenti arrivati dal Venezuela al Movimento cinque stelle nel 2010. (Rin)