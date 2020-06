Roma: in fiamme cassonetto rifiuti a Cinecittà, danneggiati cinque veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cassonetto dei rifiuti è andato in fiamme, intorno alle 17.40 di oggi, in via Sestio Calvino nella zona di Cinecittà e del parco degli Acquedotti. Il rogo ha coinvolto cinque veicoli in sosta nelle immediate vicinanze del cassonetto, tra cui una Mini Cooper che ha subito i danni più gravi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia locale del VII gruppo Tuscolano che hanno provveduto ai rilievi dei danni e a bloccare la circolazione durante le operazioni dei Vigili del fuoco. Spento l'incendio l'area è stata messa in sicurezza. Non risultano feriti. (Rer)