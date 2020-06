Decreto Giustizia: Turri (Lega), concentriamoci su testo e non perdiamo tempo con altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Turri, capogruppo della Lega in commissione Giustizia alla Camera, e tutti i componenti della commissione, Jacopo Morrone, Ingrid Bisa, Gianluca Cantalamessa, Flavio Di Muro, Riccardo Augusto Marchetti, Anna Rita Tateo, Luca Rodolfo Paolini, Manfredi Potenti e Alessandro Pagano, affermano: "Concentriamoci sul decreto Intercettazioni è non perdiamo tempo con altro. In questi minuti in commissione Giustizia - continuano in una nota - il gruppo Lega sta battagliando affinché non si perda tempo sull'esame di altri provvedimenti non urgenti tipo la discussione generale sull'omofobia, che la maggioranza ostinatamente insiste nel voler esaminare. Visti i tempi contingentati è assolutamente necessario che si esamini adesso il decreto sulle Intercettazioni approvato stamattina in Senato e che la Camera - concludono gli esponenti leghisti - dovrà convertire in pochi giorni. Ai colleghi della maggioranza chiediamo collaborazione e buon senso".(Com)