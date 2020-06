Conte: "Disorientato e sorpreso dalle opposizioni, in Europa il clima è relativamente buono"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni "oggi mi hanno un po' sorpreso, disorientato. Le ho invitate qui, in questo luogo di alta rappresentanza del governo per gli Stati generali dell'economia. Poi, mi hanno detto oggi 'vieni in Parlamento' e si sono allontanati". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a villa Pamphili, a Roma, nell'ambito degli Stati generali dell’economia, in merito all'atteggiamento di Lega e Fratelli d'Italia che hanno lasciato l'emiciclo della Camera durante l'informativa del premier in vista del Consiglio europeo di dopodomani.Per il presidente del Consiglio "parlare di modello Cgil e modello Genova, dare dei giudizi mi sembra improvvido in questo momento". Il premier, nel commentare quanto detto dal leader della Lega Matteo Salvini sul governo che starebbe seguendo il modello Cgil e non quello per la ricostruzione del ponte Morandi, ha aggiunto: "Deridere il lavoro fatto con i sindacati non i sembra che porti lontano". Per quanto concerne la modifica dei decreti Sicurezza voluti dall'ex ministro dell'Interno, il premier ha affermato che la sicurezza "deve essere effettiva" e ha annunciato: "sicuramente accoglieremo le indicazioni che il presidente della Repubblica fece con lettera formale".In relazione alla sua audizione di domani alle 22 presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, Conte ha rigettato le accuse che l'audizione si svolge a "favor di tenebre" e ha precisato: "E' un'urgenza andare davanti alla Commissione perché la settimana è piena di impegni". Nel corso della conferenza stampa al termine della quarta giornata degli Stati generali a Villa Pamphilj a Roma, il capo del governo quindi ha chiarito: "E' giusto che le istituzioni lavorino a tutte le ore del giorno e della notte per avvantaggiarsi con il lavoro. La cooperazione giudiziaria è una richiesta che il governo fa a gran voce, sempre perseguita e che sempre perseguiremo".In vista del Consiglio europeo di dopodomani "c'è un continuo aggiornamento con i leader. Il clima è relativamente buono, il Consiglio di venerdì non prenderà una decisione finale, sarà un passaggio consultivo, ci saranno posizioni differenti" ha chiarito.Il primo ministro ha anche affermato che gli "piacerebbe portare la prossima settimana in Consiglio dei ministri il decreto Semplificazioni" e ha poi concluso "mi sembra che il mondo imprenditoriale ci sia, dal governo non c'è alcun pregiudizio ideologico. Continueremo con questo clima avremo ancora un’oretta buona di confronto e poi faremo un bilancio".(Rin)