Stati Generali: Gualtieri, con imprenditori c'è condivisione su temi, è opportunità storica

- Per il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, dopo l'incontro con le organizzazioni imprenditoriali nell'ambito degli Stati generali dell'economia, "c’è condivisione sull'impostazione che abbiamo scelto fin dal’inizio. Non si tratta solo di contenere gli effetti economici della pandemia", ha spiegato, "ma di cogliere una opportunità storica per superare gli ostacoli che da anni frenano il nostro Paese. Per questo serve un programma ambizioso. Anche sui temi c'è stata finalmente condivisione - ha concluso Gualtieri -, rafforzamento della produttività e miglioramento dell'efficienza della Pubblica amministrazione". Il titolare del Mef ha parlato in conferenza stampa a villa Pamphili, a Roma. (Rin)