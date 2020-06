Nato: Stoltenberg, adegueremo presenza in Afghanistan a sostegno pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato adeguerà la sua presenza in Afghanistan per sostenere il processo di pace, mentre in Iraq i ministri della Difesa della Nato hanno oggi sottolineato il loro impegno a intensificare gli sforzi contro il terrorismo internazionale. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo i lavori della prima giornata di ministeriale Difesa. "Gli alleati hanno ribadito il loro forte impegno per la sicurezza a lungo termine dell'Afghanistan. Questo impegno è fondamentale per garantire che il processo di pace continui ad andare avanti", ha detto. "Per sostenere il processo di pace stiamo adeguando la nostra presenza in Afghanistan e prenderemo in considerazione ulteriori adeguamenti dei livelli delle truppe in stretto coordinamento con gli alleati. I talebani devono rispettare i propri impegni, prendere parte ai negoziati intra-afgani e scendere a compromessi reali per una pace duratura", ha aggiunto. "In Iraq, le forze di sicurezza hanno fatto passi da gigante. L'Isis ha anche provato a sfruttare la pandemia di Covid-19. Quindi, quando ho parlato con il nuovo primo ministro Mustafa al Kadhimi il mese scorso, ho sottolineato che la Nato rimane impegnata a lavorare con l'Iraq nella lotta contro il terrorismo internazionale. Per garantire che Isis non ritorni. Oggi, gli alleati hanno ribadito il loro impegno a intensificare i nostri sforzi in Iraq. In piena consultazione con il governo iracheno e la coalizione globale", ha specificato. (segue) (Beb)