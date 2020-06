Nato: Stoltenberg, adegueremo presenza in Afghanistan a sostegno pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stoltenberg ha poi ricordato che sia l'Afghanistan che l'Iraq hanno richiesto l'assistenza della Nato per far fronte alla pandemia di Covid-19. "Entrambi hanno ricevuto aiuti dagli alleati della Nato, comprese le forniture mediche necessarie. Quindi i nostri partner possono contare su di noi, non solo per contrastare il terrorismo, ma anche per contrastare la pandemia", ha sottolineato. E, in merito al Covid 19, domani, nella seconda giornata dei lavori della ministeriale Difesa, "prenderemo ulteriori decisioni importanti" per "garantire che la Nato sia pronta per una possibile seconda ondata di Covid-19 con un nuovo piano operativo, una scorta di attrezzature mediche e finanziamenti per l'acquisizione rapida di forniture mediche", ha concluso. (Beb)