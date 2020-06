Credito: Mef, autorizzato versamento 430 milioni a Banca Mezzogiorno-Mcc per rilancio Popolare di Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla registrazione da parte degli organi di controllo, è stato pubblicato sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) il decreto del dicastero dell’Economia che autorizza il versamento da parte del Ministero stesso di 430 milioni in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale, per il tramite di una corrispondente operazione in favore della controllante Invitalia. Lo rendo noto un comunicato di via Venti Settembre. Il versamento consentirà a Mediocredito centrale di guidare l’operazione di rilancio della Banca Popolare di Bari sottoposta all’assemblea dei suoi azionisti prevista per il 29 e 30 giugno, operazione che si sostanzia nell’assorbimento delle perdite grazie all’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi, la trasformazione della banca in società per azioni e la sua ricapitalizzazione ai fini della realizzazione del nuovo piano industriale. (Com)