Ue: Rossi (Tim), Piano green economy va adattato ma perseguito con maggior vigore

- Il Piano per la green economy andrà sicuramente adattato, alla luce dei grandi cambiamenti che hanno interessato la vita quotidiana, il lavoro e l’azione politica, ma allo stesso tempo potenziato e perseguito con vigore ancora maggiore. Così il presidente di Tim, Salvatore Rossi, durante il terzo webinar organizzato nel quadro dei Dialoghi italo-francesi per l’Europa (iniziativa realizzata dalle università Luiss e Sciences Po). “La natura va governata con rispetto e intelligenza: qualsiasi azione di politica sociale ed economica che non sia rispettosa delle prospettive presenti e future in materia ambientale potrebbe rivelarsi fallace, e talvolta controproducente”, ha detto, sottolineando che la pandemia ci ha ricordato questo concetto. Parlando delle conseguenze socioeconomiche della pandemia, il presidente di Tim ha ribadito la necessità di uno sforzo comune a livello europeo. “Italia e Francia hanno fatto molto entro i loro confini, ma sono anche portatrici di una risposta comunitaria”, ha spiegato, sottolineando che “ora che l’emergenza si è attenuata bisogna rilanciare le economie europee”. (Ems)