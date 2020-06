Malta: Mactt, il nuovo istituto di alta formazione del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo istituto educativo, il Mediterranean Academy of Culture, Technology and Trade (Mactt), ha ricevuto la licenza per svolgere attività di formazione dalla Commissione nazionale per l'istruzione superiore di Malta. Secondo quanto riferisce il “Times of Malta”, il Macct – istituto italo-maltese – svolgerà delle attività di formazione ed eventi culturali e senza fini di lucro organizzati dai membri affiliati all’Ong dell’istituto. Le attività del Mactt si concentreranno inizialmente su lingue e nuove tecnologie, strumenti identificati come assolutamente necessari per abbattere le barriere culturali, migliorare le relazioni e condividere obiettivi comuni. Il motto dell'Accademia è "Costruiamo insieme il tuo futuro - Facciamo la differenza", un punto di partenza per creare relazioni e partenariati con altri attori del segmento della formazione e della cultura nel Mediterraneo.(Res)