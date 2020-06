M5s: Crimi, non lasciamoci trascinare in solito circo mediatico, Di Battista risorsa preziosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi osserva: "Nessuno, all'inizio di quest'anno, poteva immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a pochi mesi in Italia, e nel mondo. Quella che stiamo attraversando - continua il viceministro all'Interno su Facebook - è un'emergenza che non ha eguali nella storia recente del nostro Paese, e che ha provocato conseguenze drammatiche sul piano economico e sociale, non solo entro i nostri confini ma nell'Europa intera ed oltre. Conseguenze, queste, la cui gravità è paragonabile forse solo a quella riscontrata nel dopoguerra". Il senatore, poi, prosegue: "La nostra comunità è in grande difficoltà. Nessuno lo nega, nessuno fa finta di non vedere la preoccupazione e l'incertezza più che legittima di tante famiglie e di tanti cittadini. Ed è per tutti loro che dobbiamo continuare a lavorare, senza abbassare la guardia, senza far venire meno l'impegno e la dedizione che abbiamo dimostrato fino ad oggi. Non possiamo permetterci distrazioni, l'obiettivo che abbiamo davanti è troppo importante: ridisegnare il futuro del nostro Paese, gettare le basi per la sua ricostruzione e per un grandioso rilancio della nostra economia, e dell'intera società. Per fare questo - segnala l'esponente del M5s - è necessario uno sforzo unitario senza precedenti, ed ora più che mai dobbiamo concentrare tutte le nostre forze verso l'obiettivo". (segue) (Rin)