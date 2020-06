M5s: Crimi, non lasciamoci trascinare in solito circo mediatico, Di Battista risorsa preziosa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giudizio di Crimi, "questo non significa che non si possa discuterne, anzi. Il dibattito interno sull'organizzazione, sul ruolo e sulle nuove sfide che ci attendono è nato ben prima dell'emergenza Covid e non è mai stato trascurato, ma non può avvenire a breve. È solo rimandato più avanti, e dovrà realizzarsi con un percorso condiviso che porti il Movimento cinque stelle ad essere propulsore di una nuova fase di cambiamento. Su questo ho avuto modo di confrontarmi, anche di recente, con persone che hanno condiviso la nascita e la crescita di questo Movimento, che hanno dato lustro e valore al difficile cammino che ci ha condotti fin qui, fra alti e bassi, gioie e dolori, e l'entusiasmo per i piccoli e grandi risultati raggiunti con fatica, per quel cambiamento radicale con cui abbiamo rivoluzionato la politica italiana. Mi sono confrontato - rileva - anche con Alessandro Di Battista, una risorsa preziosa che ha dato tanto e ancora tanto può dare al nostro percorso comune. Tutti condividiamo la necessità di essere uniti e responsabili in questo momento. Perché adesso il Paese ha bisogno del Movimento più solido e compatto possibile, per contrastare gli interessi degli speculatori che non vedono l'ora di mettere le mani sulla pioggia di miliardi che potrebbe arrivare nel nostro Paese". (segue) (Rin)