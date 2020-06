M5s: Crimi, non lasciamoci trascinare in solito circo mediatico, Di Battista risorsa preziosa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crimi sottolinea: "Già, perché mentre noi discutiamo c'è chi si frega le mani in attesa di poter agguantare quei soldi. Solo se saremo uniti e compatti riusciremo a impedire che quelle risorse vengano sprecate, a valorizzarle e far sì che siano utilizzate per un vero sviluppo sostenibile, attento alle criticità ambientali ed orientato alla transizione energetica, all'innovazione digitale e a servizi pubblici essenziali che rispondano solo ai cittadini e alle loro esigenze. Forza e coraggio - conclude - non lasciamoci trascinare nel solito circo mediatico di chi da anni tenta di distruggerci, senza riuscirci. Ora andiamo avanti uniti, per il futuro del Paese". (Rin)