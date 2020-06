Decreto Rilancio: Lega, maggioranza vota a favore ma in Commissione boccia decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari della Lega Gian Marco Centinaio, Giorgio Maria Bergesio e Lorenzo Viviani, segnalan che la maggioranza è "allo sbando" e in una nota spiegano: "In commissione Agricoltura, pur di dare parere favorevole al decreto Rilancio la maggioranza ha posto 16 condizioni vincolanti e 22 osservazioni. In pratica, votano a favore perché devono farlo, ma nei fatti bocciano il decreto. E purtroppo, esattamente come avvenuto nel Piano Colao, questo governo non ha la minima considerazione al mondo dell'agricoltura e della pesca".(Com)