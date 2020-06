© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A giugno in busta paga il bonus da 1000 euro della Regione Lazio per gli operatori della sanità in prima linea contro il Covid. Dopo gli applausi degli italiani, è il riconoscimento per chi ha lottato e fatto immensi sacrifici". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Rer)