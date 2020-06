Ue: Rossi (Tim), eurobond emessi dalla Commissione sono passo in avanti formidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eurobond emessi dalla Commissione europea rappresentano un passo in avanti formidabile nella risposta alla pandemia. Così il presidente di Tim, Salvatore Rossi, durante il terzo webinar organizzato nel quadro dei Dialoghi italo-francesi per l’Europa (iniziativa realizzata dalle università Luiss e Sciences Po). Parlando del Next Generation Eu, il programma per la ripresa economica presentato dall’esecutivo comunitario, il presidente di Tim ha valutato positivamente anche l’introduzione dei “grants, che danno un’accezione di solidarietà”. Il piano, ha aggiunto, è “molto buono, e nonostante l’accoglienza in Italia sia stata mista è da considerarsi comunque molto migliore rispetto a quella che ci sarebbe stata in mancanza di questi due elementi”. (Ems)