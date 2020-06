Nato: Guerini partecipa oggi e domani alla ministeriale con il segretario generale Stoltenberg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, un richiamo all’operazione Irini per la pacificazione e la stabilizzazione in Libia. Il ministro - che proprio nei giorni scorsi ha visitato la sede del comando di EunavforMed Operazione Irini - ha spiegato che l’Italia è determinata ad assicurare che il mandato dell’Operazione Irini sia imparziale, geograficamente equilibrato e neutrale rispetto al conflitto in corso, ed è impegnata a garantire che tutte le violazioni siano prontamente e pubblicamente riportate al Comitato per le sanzioni per la Libia del Consiglio di sicurezza. “L’importanza dell’operazione è nel suo ruolo equilibrato, necessario a riportare le parti al negoziato politico. Ed è per questo che contiamo sulla cooperazione di tutti gli alleati Nato nell’esecuzione del mandato”, ha dichiarato Guerini. (Com)