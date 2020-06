Coronavirus: Aifa, secondo studio randomizzato italiano nessun beneficio dal tocilizumab (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ei 126 pazienti randomizzati, tre sono stati esclusi dalle analisi perché hanno ritirato il consenso. L’analisi dei 123 pazienti rimanenti ha evidenziato una percentuale simile di aggravamenti nelle prime due settimane nei pazienti randomizzati a ricevere tocilizumab e nei pazienti randomizzati a ricevere la terapia standard (28.3 per cento contro 27 per cento). Nessuna differenza significativa è stata osservata nel numero totale di accessi alla terapia intensiva (10 per cento verso il 7.9 per cento) e nella mortalità a 30 giorni (3.3 per cento contro 3.2 per cento). Nell’ambito del trattamento dei pazienti con Covid-19, il tocilizumab si deve considerare quindi come un farmaco sperimentale, il cui uso deve essere limitato esclusivamente nell’ambito di studi clinici randomizzati. (Com)