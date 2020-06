© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, parla di "giornata costruttiva con imprenditori e associazioni di categoria agli Stati generali. Ho apprezzato - continua l'esponente dell'esecutivo su Twitter - le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi e la convergenza di intenti con il governo, in un percorso comune per il rilancio del settore industriale del Paese". (Rin)