Ue: Rossi (Tim), tensioni tra Usa e Cina potrebbero influenzare rilancio europeo

- Le tensioni in corso tra Stati Uniti e Cina potrebbero avere degli effetti sui piani di rilancio europei: il rapporto geopolitico tra due colossi di questa portata non può non avere ripercussioni di qualche tipo. Così il presidente di Tim, Salvatore Rossi, durante il terzo webinar organizzato nel quadro dei Dialoghi italo-francesi per l’Europa (iniziativa realizzata dalle università Luiss e Sciences Po). Più nello specifico, parlando del 5G il presidente di Tim ha affermato che tali tensioni potrebbero “rafforzare il ruolo dell’Europa e la sua identità”, soprattutto alla luce della necessità di disporre in tempi brevi di una piattaforma in grado di sostenere queste reti così importanti. (Ems)