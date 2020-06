Lazio: Consiglio approva pl variazioni bilancio per misure emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio ha approvato con 27 voti a favore e 9 astenuti la proposta di legge regionale n. 220 del 9 giugno 2020, già passata al vaglio della commissione Bilancio, concernente la ratifica di alcune decisioni della Giunta in materia di bilancio, resesi necessarie per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Si tratta di alcune variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale e la disponibilità sul programma relativo al trasporto pubblico locale del bilancio regionale 2020-2022 delle somme accantonate per le aziende sanitarie con un valore negativo nel fondo di dotazione. "Sono molto soddisfatta che il Consiglio regionale abbia accolto con ampio consenso la nostra proposta di legge di ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale, in deroga all'articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, come previsto dal Decreto legge di marzo per far fronte all'emergenza Covid-19". Lo spiega in una nota l'assessore regionale al Bilancio, Alessandra Sartore. "Ringrazio tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione e, in particolare, il presidente della commissione Bilancio e i suoi componenti per l'apporto migliorativo alla Pl durante l'ampio dibattito in commissione. Le variazioni di bilancio - conclude l'assessore - sono state necessarie per fronteggiare l'emergenza Covid consentendo alla Regione di adottare tempestivamente misure a sostegno del tessuto socioeconomico, in particolare nei settori della cultura, dello sport, per i comuni del litorale, per il commercio e le Pmi". (Rer)