Egitto: parlamento egiziano approva emendamenti legge elettorale

- Il parlamento egiziano ha approvato una serie di emendamenti alla legge elettorale che potrebbero rafforzare ulteriormente i sostenitori del presidente Abdel Fatah al Sisi all’interno del parlamento in vista delle elezioni che legislative che si terranno il prossimo novembre. Gli emendamenti alla legge elettorale prevedono che il 50 per cento degli eletti alla Camera dei rappresentanti di 596 membri verrà ora scelto attraverso liste chiuse, rispetto al precedente 20 per cento, mentre il restante 50 per cento saranno singoli candidati. Attualmente, i parlamentari eletti nel sistema a lista chiusa appartengono a una coalizione che appoggia il presidente Al Sisi. I membri del parlamento che hanno introdotto gli emendamenti hanno osservato che tali cambiamenti consentiranno di raggiungere gli impegni costituzionali per assegnare il 25 per cento dei seggi alle donne e assicurare la rappresentanza per altri gruppi tra cui lavoratori, agricoltori, giovani, cristiani copti, persone con disabilità ed egiziani che vivono all'estero. Il parlamento ha inoltre approvato una legge per l'elezione di una seconda camera, o Senato, istituita con emendamenti costituzionali l'anno scorso. Il Senato sarà un organo consultivo senza poteri legislativi, avrà 300 seggi e un mandato di cinque anni, con 100 membri eletti tramite liste chiuse, 100 come singoli candidati, mentre i restanti saranno di nomina presidenziale. Non è stata fissata alcuna data per le elezioni delle due camere, nonostante il mandato quinquennale scada il prossimo gennaio 2021. L'anno scorso gli emendamenti costituzionali che hanno permesso ad Al Sisi di rimanere in carica fino al 2030, ampliando il suo potere sulla magistratura e rafforzando il ruolo dei militari sono stati approvati con referendum.(Cae)