Spiagge: Zannola (Pd), M5s boccia nostra mozione e racconta "isola che non c'è"

- Oggi è stata discussa in Assemblea capitolina la mozione protocollata in data 20 maggio, a prima firma del consigliere del Partito democratico Giovanni Zannola sul tema della fruizione del mare all'indomani dell'emergenza Covid-19. La mozione è stata bocciata. In un post su Facebook Zannola spiega: "Abbiamo atteso fin troppo tempo, a causa della maggioranza, per discutere un atto di indirizzo così importante, propositivo e condivisibile. È stato bocciato, perché il M5s ha affermato, con l'intervento del consigliere Ferrara in aula, di aver già fatto e programmato quanto proposto dal Partito democratico. Probabilmente - aggiunge Zannola - il collega dopo aver omaggiato Donatello ha voluto provare l'ebrezza del moderno citando Bennato raccontando così l'isola che non c'è". Zannola poi riporta il dispositivo della mozione che prevede un impegno "per la sindaca e la giunta: ad attivare da subito un tavolo tecnico con gli altri comuni del Litorale laziale per stabilire nell’arco di un tempo brevissimo le modalità di fruizione delle spiagge anche alla luce delle risorse erogate della Regione Lazio così da garantire l’apertura delle spiagge libere; a mettere in campo tutte le iniziative necessarie al fine di rendere liberamente fruibili le spiagge libere del Municipio X, anche attraversi i fondi erogati dalla Regione Lazio, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dei protocolli di sicurezza che verranno attivati"- (segue) (Rer)