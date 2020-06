Spiagge: Zannola (Pd), M5s boccia nostra mozione e racconta "isola che non c'è" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora nel dispositivo della mozione si legge un impegno "ad allestire una pista ciclabile sulla litoranea (dalla Cristoforo Colombo fino a campo Ascolano) che permetta di arrivare alle spiagge libere di Castel Porziano (Cancelli) e di Capocotta anche in bicicletta o con mezzi alternativi, vista la carenza di posti macchina e la decisione di interdire la zona alle auto per questa stagione; ad installare degli stalli che consentano di assicurare le biciclette da posizionare in punti vicino le strutture ricettive delle spiagge; a potenziare il trasporto pubblico locale al fine di consentire l’accesso e la fruizione delle spiagge anche con i mezzi pubblici, aumentando anche l’accesso alle biciclette sulla ferrovia Roma Lido e potenziando l’intermodalità; a richiedere il supporto della Protezione civile, al fine di coadiuvare la Polizia locale nella gestione ordinata degli ingressi in spiaggia e nella verifica del rispetto delle normative sul distanziamento sociale". (Rer)