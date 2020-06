Lombardia: Pollastrini (Pd), centrodestra ha paura e ostacola nomina commissione inchiesta Covd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Solo la paura può spiegare un comportamento così irragionevole, fuori dalle regole al punto da essere masochista. La commissione d'inchiesta era dovuta ed è previsto dallo Statuto che sia presieduta da un esponente della minoranza proposto, e sostenuto, dai gruppi di minoranza. La commissione d'inchiesta non è un capriccio, ma uno strumento importante per capire errori e limiti e correggere tutto ciò che c'è da cambiare''. Lo afferma in una nota Barbara Pollastrini, deputata del Partito Democratico, alla notizia del veto della maggioranza di centrodestra in Regione Lombardia alla candidatura di Jacopo Scandella, consigliere regionale del Pd. (Com)