Stati Generali: Salvini, Conte-Gualtieri-Tridico dovrebbero dimettersi per ritardi Cig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini commenta la denuncia del presidente di Confindustria Carlo Bonomi ed osserva: "Conte, Gualtieri e Tridico, qualcuno deve chiedere scusa e poi per dignità dimettersi per i ritardi nel pagare la Cassa integrazione. La Lega - continua in una nota - aveva avvisato del pericolo da marzo, loro hanno preferito ascoltare la Cgil e questi sono i risultati. Altro che ville: scuse e dimissioni". (Com)