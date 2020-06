Algeria: il leader movimento al Hirak chiede il rinvio delle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la registrazione di alcune manifestazioni in diverse regioni dell'Algeria, uno dei leader di spicco del movimento di protesta al Hirak, l’avvocato e attivista Mostefa Bouchachi, ha chiesto di rimandare le proteste “fino a quando le condizioni saranno favorevoli a causa della pandemia di coronavirus”. In una nota sulla sua pagina Facebook, Bouchachi ha dichiarato: "La nostra rivoluzione benedetta è sempre stata segnata dalla coscienza del popolo e dalla sua unità, quindi penso che sarebbe saggio posticipare il ritorno del movimento al Hirak fino a quando le condizioni sanitarie non saranno favorevoli". Per l’attivista, un ritorno alle proteste potrebbe “dividere” il movimento pacifista in questo momento particolarmente critico per il paese. "La rivoluzione del 22 febbraio è la nostra eredità comune ed è nostro dovere tutelarla", scrive Bouchachi, che sottolinea la necessità di ascoltare le opinioni di specialisti, medici e altri esperti, prima di prendere qualsiasi decisione. Le manifestazioni del movimento popolare al Hirak sono state sospese lo scorso marzo a causa della diffusione della pandemia di coronavirus che ha imposto il confinamento sanitario e il divieto di manifestazioni pubbliche.(Ala)