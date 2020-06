Regeni: Petrocelli (M5s), grazie a Conte per solerzia su audizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Affari esteri del Senato e senatore del Movimento 5 Stelle, Vito Petrocelli, ha ringraziato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per la sua disponibilità all’audizione, in programma per domani, presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. "Ringrazio il presidente Conte per la solerzia con cui si è reso disponibile a farsi audire dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Confido che la discussa fornitura di navi militari venga sfruttata dal governo per ottenere dall'Egitto quelle risposte e quella collaborazione giudiziaria che finora sono mancate. In tal senso giudico molto positivamente la notizia odierna dell'incontro fissato per il primo luglio tra i magistrati della Procura di Roma e quelli egiziani", ha dichiarato Petrocelli in una nota.(Res)