Usa: nuovo sondaggio, Biden in vantaggio su Trump di 13 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il probabile candidato democratico alle elezioni presidenziali di novembre negli Stati Uniti, Joe Biden, ha un vantaggio di 13 punti sul presidente uscente Donald Trump. È quanto rileva un sondaggio Ipsos pubblicato oggi e riferito al periodo 10-16 giugno, secondo cui il 48 per cento degli elettori registrati dichiara di voler sostenere Biden, mentre il 35 per cento afferma di sostenere Trump. In base alla rilevazione, inoltre, il 57 per cento degli adulti statunitensi non approva l’operato di Trump, la percentuale più alta da novembre. Un precedente sondaggio pubblicato il mese scorso dalla “Cnn” ha mostrato Biden con un vantaggio di 14 punti su Trump tra gli elettori registrati. (Nys)