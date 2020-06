Maduro accelera sulle nuove elezioni, opposizioni in allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più che le sanzioni, i clamorosi arresti internazionali, le manovre militari nei Caraibi, il prossimo punto di svolta della crisi in Venezuela sembra arrivare dalle nuove elezioni messe in agenda dal governo di Nicolas Maduro. Un voto che dovrebbe portare al rinnovo dell'Assemblea nazionale (An), quel parlamento che - pur depotenziato - è ad oggi l'unico organo istituzionale controllato dalle opposizioni. Di più, per il fronte anti governativo è proprio la presidenza dell'An a garantire a Juan Guaidò il ruolo di capo dello Stato "ad interim" e di punto di riferimento della pressione internazionale animata in primis dagli Stati Uniti di Donald Trump. Il percorso per riaprire le urne ha subito un'accelerazione dalla fine della scorsa settimana, con passaggi che mettono sempre più in allarme la comunità internazionale: dopo la contestata nomina di nuove autorità elettorali, Caracas ha azzerato tra le proteste i vertici di alcuni dei principali partiti di opposizione.Le elezioni per il rinnovo dell'An, come vuole la Costituzione, dovrebbero celebrarsi entro il 2020, ma la data precisa - ha spiegato Maduro - verrà fissata con l'evolversi della crisi sanitaria in atto. La sfida di Caracas servirà anche a misurare il peso delle frizioni interne all'opposizione, da qualche tempo divisa tra i fedelissimi di Guaidò e un fronte, al momento minoritario, che mostra stanchezza per una strategia priva di grandi successi sul campo e pronto a misurarsi alle urne con Maduro. Ma prima di arrivare al voto bisognerà disinnescare le mine polemiche lasciate sul terreno dalla nuova offensiva di Maduro.A inizio giugno la Corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj) ha certificato l'inadempienza dell'Assemblea nazionale a nominare i nuovi componenti del Consiglio nazionale elettorale (Cne), momento cruciale di un percorso che i partiti di governo hanno concordato con una parte ritenuta minoritaria delle opposizioni. Indicazioni che l'Aula difficilmente avrebbe potuto esprimere: le principali forze anti-governative non hanno mai sposato l'idea di un nuovo voto, ritenendo le dimissioni di Maduro un passaggio imprescindibile per risolvere la crisi in atto. E inoltre, pur essendo maggioranza in aula, non avevano il quorum richiesto. Una settimana dopo, la Corte suprema, organo comunque non riconosciuto dalle opposizioni, procedeva alla nomina di un nuovo collegio. Il presidente Maduro rivendicava legittimità e merito della scelta rimandando anche a un via libera arrivato dal fronte a lui contrario.Guaidò e gli altri nomi più in vista dell'opposizione denunciavano subito la scelta ribadendo ogni contrarietà a recarsi alle urne. Oltre confine, il primo a reagire è stato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che ha parlato di una decisione che "allontana ancora di più il Venezuela da una transizione democratica". A nome dell'Unione Europea, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avvertito che queste decisioni riducono al minimo lo spazio democratico nel paese e creano ulteriori ostacoli alla risoluzione della profonda crisi politica in Venezuela. Su tema è intervenuto in ultimo anche il cosiddetto Gruppo di Lima, blocco di paesi americani critici nei confronti di Maduro. Si tratta, si legge in un comunicato, di una sentenza che “viola apertamente la Costituzione venezuelana e mina le garanzie minime necessarie per qualsiasi processo elettorale e il ritorno della democrazia in Venezuela”.Nelle ore successive la Corte procedeva a sospendere i vertici di due partiti di peso dell'opposizione: Alleanza democratica (Ad) dell'ex presidente dell'An Henry Allup e Primero Justicia (Pj), la forza politica co-fondata da una delle figure di riferimento del fronte anti-chavista: quel Leopoldo Lopez che era sfuggito ai domiciliari a fine aprile del 2019, con un gesto che aveva infuso coraggio a chi pensava che i militari avessero accompagnato in quei giorni, una "sollevazione" portata avanti da Guaidò. Lopez, oggi rifugiato nell'ambasciata di Spagna, rimane uno dei nomi più carismatici dell'opposizione, figlio di un politico eletto al Parlamento europeo per conto del Partito popolare (Pp) spagnolo. In attesa di capire se lo stesso provvedimento verrà disposto anche alla forza politica di Guaidò, "Volontà popolare", i vertici dei due partiti sono occupati da elementi designati dalla Corte. A questi è inoltre concesso l'uso di simboli e iconografia del partito anche a scopi elettorali. Il reggente di Ad, Bernabé Gutierrez, aveva nelle ore precedenti denunciato la presenza di diversi settori del partito che avrebbero voluto andare al voto rompendo con la recente tradizione di non volersi misurare alle urne, e pronti a celebrare una consultazione interna che sarebbe stata negata.(Brb)