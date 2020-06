Roma: Fassina (SpR), Raggi fa propaganda su assunzioni, è ordinario turn over

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma e promotore di Roma Ventuno in una nota spiega: "È vero che la sindaca Raggi è in campagna elettorale, ma anche la propaganda elettorale va fatta bene. Oggi, la sindaca celebra le previste 1500 assunzioni in Campidoglio, come fosse un risultato eccezionale, il raggiungimento dell'obiettivo di potenziare quantità e qualità di funzionari e dirigenti dell'amministrazione. Purtroppo, non è così: è un ordinario turn-over, dovuto, finalizzato a sostituire quanti vanno in pensione. Invece - aggiunge Fassina -, un risultato importante, in discontinuità con gli ultimi trent'anni, ma in coerenza con le promesse fatte dalla sindaca nella campagna elettorale del 2016, sarebbe la re-internalizzazione di servizi fondamentali per la città, come l'assistenza educativa svolta dagli Aec e le attività di refezione e pulizia delle scuole realizzate in condizioni di sfruttamento del lavoro. Dopo quattro anni, cara sindaca, contano gli atti, non la propaganda". (Com)