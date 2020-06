Cina-Tagikistan: telefonata tra presidenti Xi e Rahmon, focus su cooperazione post-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha invitato il Tagikistan a rafforzare la cooperazione post-pandemica in settori chiave come commercio, investimenti, energia e agricoltura. È quanto emerso da una conversazione telefonica con l'omologo Emomali Rahmon. "Nel momento della prevenzione e del controllo dell'epidemia in Cina, il governo e la società tagike hanno offerto aiuto e supporto in diverse forme. Dopo lo scoppio del virus in Tagikistan, anche la Cina ha fornito assistenza al paese e gli esperti medici delle due parti si sono scambiate esperienze tramite video", ha affermato Xi. Secondo il leader cinese il rapporto tra Cina e Tagikistan si colloca in un nuovo punto di partenza storico. "Entrambe i paesi dovrebbero coordinare il controllo dell'epidemia e gli scambi commerciali, sviluppare idee e garantire l'attuazione congiunta di progetti chiave nell'ambito della Nuova via della seta", ha osservato Xi. Da parte sua, Rahmon ha ringraziato Pechino per l'aiuto fornito nella sua lotta contro il coronavirus e per la ripresa economica. Il presidente tagiko ha dichiarato che il suo paese è disposto a promuovere il profondo allineamento tra la Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e la strategia di sviluppo nazionale di Dushanbe, espandere la cooperazione in economia, commercio, sanità, scienza e tecnologia oltre ad approfondire la cooperazione nell'ambito dell'Organizzazione di Shanghai per la cooperazione. (Cip)