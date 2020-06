© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader della Lega, Matteo Salvini, "l’agricoltura pugliese è in ginocchio per tre calamità: le conseguenze dell’emergenza da Covid-19, la Xylella e il Pd. Il piano di monitoraggio per la malattia è nel caos e Regione, governo ed Europa - continua il senatore in una nota - sono totalmente inadeguati. L’agricoltura, in Puglia e nel resto d’Italia, merita di meglio". (Com)