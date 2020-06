Venezuela: si stringono i tempi per nuove elezioni, in allarme opposizioni e comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più che le sanzioni, i clamorosi arresti internazionali, le manovre militari nei Caraibi, il prossimo punto di svolta della crisi in Venezuela sembra arrivare dalle nuove elezioni messe in agenda dal governo di Nicolas Maduro. Un voto che dovrebbe portare al rinnovo dell'Assemblea nazionale (An), quel parlamento che - pur depotenziato - è ad oggi l'unico organo istituzionale controllato dalle opposizioni. Di più, per il fronte anti governativo è proprio la presidenza dell'An a garantire a Juan Guaidò il ruolo di capo dello Stato "ad interim" e di punto di riferimento della pressione internazionale animata in primis dagli Stati Uniti di Donald Trump. Il percorso per riaprire le urne ha subito un'accelerazione dalla fine della scorsa settimana, con passaggi che mettono sempre più in allarme la comunità internazionale: dopo la contestata nomina di nuove autorità elettorali, Caracas ha azzerato tra le proteste i vertici di alcuni dei principali partiti di opposizione. (segue) (Brb)