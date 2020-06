Venezuela: si stringono i tempi per nuove elezioni, in allarme opposizioni e comunità internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni per il rinnovo dell'An, come vuole la Costituzione, dovrebbero celebrarsi entro il 2020, ma la data precisa - ha spiegato Maduro - verrà fissata con l'evolversi della crisi sanitaria in atto. La sfida di Caracas servirà anche a misurare il peso delle frizioni interne all'opposizione, da qualche tempo divisa tra i fedelissimi di Guaidò e un fronte, al momento minoritario, che mostra stanchezza per una strategia priva di grandi successi sul campo e pronto a misurarsi alle urne con Maduro. Ma prima di arrivare al voto bisognerà disinnescare le mine polemiche lasciate sul terreno dalla nuova offensiva di Maduro. (segue) (Brb)