Venezuela: si stringono i tempi per nuove elezioni, in allarme opposizioni e comunità internazionale (3)

- A inizio giugno la Corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj) ha certificato l'inadempienza dell'Assemblea nazionale a nominare i nuovi componenti del Consiglio nazionale elettorale (Cne), momento cruciale di un percorso che i partiti di governo hanno concordato con una parte ritenuta minoritaria delle opposizioni. Indicazioni che l'Aula difficilmente avrebbe potuto esprimere: le principali forze anti-governative non hanno mai sposato l'idea di un nuovo voto, ritenendo le dimissioni di Maduro un passaggio imprescindibile per risolvere la crisi in atto. E inoltre, pur essendo maggioranza in aula, non avevano il quorum richiesto. Una settimana dopo, la Corte suprema, organo comunque non riconosciuto dalle opposizioni, procedeva alla nomina di un nuovo collegio. Il presidente Maduro rivendicava legittimità e merito della scelta rimandando anche a un via libera arrivato dal fronte a lui contrario. (segue) (Brb)