Venezuela: si stringono i tempi per nuove elezioni, in allarme opposizioni e comunità internazionale (5)

- Nelle ore successive la Corte procedeva a sospendere i vertici di due partiti di peso dell'opposizione: Alleanza democratica (Ad) dell'ex presidente dell'An Henry Allup e Primero Justicia (Pj), la forza politica co-fondata da una delle figure di riferimento del fronte anti-chavista: quel Leopoldo Lopez che era sfuggito ai domiciliari a fine aprile del 2019, con un gesto che aveva infuso coraggio a chi pensava che i militari avessero accompagnato in quei giorni, una "sollevazione" portata avanti da Guaidò. Lopez, oggi rifugiato nell'ambasciata di Spagna, rimane uno dei nomi più carismatici dell'opposizione, figlio di un politico eletto al Parlamento europeo per conto del Partito popolare (Pp) spagnolo. In attesa di capire se lo stesso provvedimento verrà disposto anche alla forza politica di Guaidò, "Volontà popolare", i vertici dei due partiti sono occupati da elementi designati dalla Corte. A questi è inoltre concesso l'uso di simboli e iconografia del partito anche a scopi elettorali. Il reggente di Ad, Bernabé Gutierrez, aveva nelle ore precedenti denunciato la presenza di diversi settori del partito che avrebbero voluto andare al voto rompendo con la recente tradizione di non volersi misurare alle urne, e pronti a celebrare una consultazione interna che sarebbe stata negata. (Brb)