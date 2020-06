Alitalia: Fassina (Leu), prima il piano industriale, poi i nomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, osserva: "Anche oggi sui media una giostra di nomi attribuiti a Gualtieri, De Micheli o Patuanelli per i vertici della newco Alitalia prevista dalla legge. Una girandola che avviene in assenza di un piano industriale, almeno a quanto è dato sapere al Parlamento che, alla Camera - continua il parlamentare in una nota -, si appresta a discutere numerosi emendamenti all'articolo 202 del decreto Rilancio nel quale è prevista una dotazione di 3 miliardi per l'avvio della nuova compagnia aerea. Chiedo - prosegue l'esponente di Leu - alla ministra delle Infrastrutture e al ministro dello Sviluppo economico di recuperare al più presto le audizioni saltate a causa dei lavori d'Aula e di rinviare le nomine per la newco a dopo adeguata l'interlocuzione con il Parlamento sul piano industriale". Per Fassina, "dall'avvio dell'amministrazione straordinaria i contribuenti italiani stanno impegnando 5 miliardi di euro per ristrutturare e rigenerare Alitalia. È una partita che deve avere il protagonismo del Parlamento". (Com)