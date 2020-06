Roma: Celli (RtR), Pacetti e maggioranza M5s vivono in altro mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera capitolina della lista civica di centrosinistra Roma torna Roma, Svetlana Celli, commenta quanto affermato oggi dal capogruppo M5s Giuliano Pacetti, con un post nella chat dei consiglieri collegati in modalità telematica per l'Assemblea capitolina, rispetto alla ripresa delle sedute in presenza. "La politica del divano non ci appartiene - afferma Celli in una nota -. Mentre l'Italia riparte, da giorni sono riaperti ristoranti, centri estivi e centri sportivi, mentre gli studenti svolgono esami in presenza, mi chiedo dove viva il capogruppo del M5s a Roma, che ha paura a uscire di casa. Riconosciamo al presidente De Vito il grande merito di aver messo in tempi rapidi a disposizione di tutti strumenti digitali per le connessioni a distanza e lo svolgimento dell'Aula nel periodo dell'emergenza Covid, ma ora che gli stessi dipendenti hanno cominciato a tornare al lavoro e un intero Paese con attenzione e coraggio affronta la ripresa, dall'Assemblea di Roma e dalle forze politiche deve arrivare l'esempio con la scelta di tornare nelle sedi istituzionali. Continuare con le sedute online - sottolinea la consigliera - quando nel Lazio i contagi ormai sono pressoché azzerati, non è più giustificabile e rischia di mortificare il confronto che nasce dalla presenza fisica e il significato stesso della politica, che non è rimanere chiusi nelle proprie stanze ma aprirsi alla città. Ma evidentemente il M5s romano guarda più all'interesse personale, che a quello di una collettività da rappresentare. Se poi la maggioranza pensasse di imporre la propria idea a tutti mettendo ai voti il proprio volere - conclude Celli - non farebbe altro che continuare a negare il confronto con le altre forze politiche e dimostrarsi chiusa in se stessa". (Com)