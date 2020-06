Milano: neonata resta disabile dopo intervento, legale famiglia, da ospedale nessun risarcimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È rimasta tetraplegica, sorda e ipovedente per un presunto caso di malasanità una bimba di 3 anni nelle fasi post-operatorie di un intervento per una malformazione cardiaca nel 2017, quando aveva tre mesi, al Policlinico San Donato, nel Milanese. La vicenda è al centro di un processo che vede imputati due dottori per lesioni gravissime perché secondo le indagini della Procura di Milano avrebbero somministrato dei farmaci sbagliati alla neonata rendendola permanente invalida. "Non c'è stato nessun risarcimento. E, nonostante le nostre richieste, non è mai arrivato nessun segnale, né dai vertici dell'ospedale né dai medici", denuncia il legale della famiglia della piccola, Mario Cicchetti. "Il problema oggi è non poter curare la bambina che richiede assistenza continuativa per 24 ore al giorno - continua l'avvocato -. Ora se ne occupano padre e madre che hanno lasciato il lavoro ma la piccola necessità di cure ad altissima specializzazione". Il processo si è aperto la scorsa settimana e si tornerà in aula il prossimo 26 ottobre quando si discuterà se l'ospedale entrerà nel dibattimento come responsabile civile.(Rem)