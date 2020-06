Imprese: Rebecchini (Acer), su finanziamenti garantiti da Stato riscontro quasi nullo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui finanziamenti dello stato alle imprese in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19, attraverso le garanzie fornite al sistema bancario, "ad oggi, dopo due mesi, abbiamo un riscontro modestissimo se non quasi nullo di quello che si sta facendo". Lo ha detto il presidente dell'Associazione costruttori edili di Roma e Provincia (Acer), Nicolò Rebecchini durante il webinar "I finanziamenti garantiti dallo Stato: presupposti, responsabilità e successivi sviluppi del rapporto". "Mi riferisco soprattutto agli aiuti che partono dai 30 mila euro, da cui la piccola e media impresa potrebbe attingere - ha spiegato Rebecchini -. Sono passati due mesi ma non riusciamo a capire se questi sono sostegni per chi sta in difficoltà o sono fondi che devono essere dati per mettere il sistema impresa in condizione di poter continuare la propria attività con nuove proposte e iniziative. Se è destinato ad imprese in difficoltà con il merito creditizio, le banche non gli avrebbero concesso finanziamenti prima e non lo faranno adesso. Non vorrei che le imprese che richiedessero questi fondi ricevano un 'bollino rosso' che marchia l'azienda. E se poi non riuscisse a restituire il finanziamento cosa succede? Si va in default? – si chiede Rebecchini -. Siamo molti preoccupati perché non sappiamo qual è il vero obiettivo di questo fondi".