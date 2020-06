Imprese: Rebecchini (Acer), su finanziamenti garantiti da Stato riscontro quasi nullo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Acer Rebecchini si chiede anche cosa accadrà alle aziende che hanno fatto ricorso al credito bancario utilizzando la garanzia dello Stato, prevista nel decreto liquidità se "al momento della restituzione ci fossero dei problemi: avviene come oggi, oppure succede immediatamente qualcosa per cui si va in default? Abbiamo una forte preoccupazione perché - ha sottolineato Rebecchini - non riusciamo a capire qual è l’obiettivo di questi fondi". Certo è che "non aver visto un fiume di denaro entrare all'interno delle aziende, così come veniva proposto inizialmente, mi fa dubitare, perché servivano non solo un certo tipo di iniziative, ma queste trovano delle preoccupazioni fortissime, tali che i risultati forse saranno molto modesti”, ha concluso Rebecchini. Nel corso dell’incontro sono intervenuti tra gli altri, Maria Alessandra Sandulli professoressa di diritto amministrativo presso l’Università "Roma Tre", l’avvocato Nicola Madia docente di diritto penale presso l’accademia della Guardia di finanza e Francesco Simone direttore generale Artigiancassa. La professoressa Sandulli ha affrontato il tema della semplificazione, invece, parlando di "inganno della semplificazione perché purtroppo viene letta come una assunzione di responsabilità, perché l’amministrazione non riesce a trovare una soluzione esente da responsabilità, in una quadro normativo caotico". Secondo Sandulli con il problema delle autocertificazioni, non è detto che lo Stato riesca a mantenere le garanzie. (segue) (Rer)