Imprese: Rebecchini (Acer), su finanziamenti garantiti da Stato riscontro quasi nullo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale Artigiancassa Simone ha sottolineato che "anche gli altri Paesi europei si sono mossi sulla garanzia statale: addirittura il livello di importo stanziato in alcuni Paesi, come la Germania, è molto più importante. Ma se rapportiamo al Pil, l’Italia è stata quella che ha stanziato di più: parliamo del 30 per cento come potenzialità: peccato che noi veniamo da una situazione imprenditoriale già difficile prima. Quindi – ha spiegato Simone -, ci si trova in una situazione in cui di fatto tutto quello che è successo in termini di garanzie statale non faciliterà le imprese che erano già in difficoltà". Per l'avvocato Nicola Madia "Va distinto bene le possibili responsabilità delle imprese che beneficiano di questi finanziamenti da quelle delle banche, perché il sistema è stato calibrato per esonerare quanto più possibile gli enti finanziatori e per, invece, caricare di responsabilità i soggetti beneficiari, cioè le imprese. Tutto il sistema delle autocertificazioni converge proprio verso questo obiettivo". (Rer)