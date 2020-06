Francia: capo di Stato maggiore, Esercito si aspetta nuovi conflitti simmetrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito francese si aspetta dei nuovi conflitti "simmetrici, Stato contro Stato". Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Forza armata francese, il generale Thierry Burkhard, alla stampa dopo la pubblicazione del piano strategico. Burkhard ha espresso la volontà di rafforzare l'Esercito "per far fronte agli shock più duri, fino allo scontro importante". Secondo il generale, l'Europa è interessata dalla "militarizzazione senza complessi del mondo". "I nostri avversari testano in modo sempre più duro, senza temere di arrivare all'incidente", ha affermato il capo di Stato maggiore dell'Esercito francese. La situazione internazionale richiede un rafforzamento della Forza armata "affinché sia pronta agli impegni più difficili", ha aggiunto il generale. "Questo non vuol dire prepararsi a rifare il maggio del 1940. Perché sarebbe meglio combinare i nuovi effetti cyber e informativi", ha chiarito l'alto ufficiale, sottolineando che "l'informazione e la disinformazione sono diventate armi estremamente potenti". Tra i problemi attuali, Burkhard indica la burocrazia, affermando che "gli Eserciti sono incastrati in un eccesso di norme".(Frp)