Decreto Rilancio: Trancassini (Fd'I), bocciata proposta Meloni su Iva al 5 per cento per filiera turismo

- Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo Fd'I in commissione Bilancio alla Camera, segnala che "la maggioranza ancora una volta dimostra la sua ottusità e la sua inadeguatezza bocciando la proposta di Fratelli d'Italia, prima firmataria Giorgia Meloni, che prevedeva l'applicazione dell'Iva al 5 per cento per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri. Una proposta intelligente e di immediata applicabilità - continua il parlamentare in una nota - che avrebbe portato ad una boccata di ossigeno al settore del turismo messo in ginocchio dal disinteresse del ministro Franceschini e da un governo che, impegnato a regalare soldi con il monopattino, non capisce le priorità e le esigenze degli italiani. L'attenzione ossessiva di questo governo verso questo nuovo mezzo di trasporto elettrico sottolinea - conclude Trancassini - la potenza con cui l'Italia ripartirà a livello economico: con lo slancio di un monopattino".(Com)