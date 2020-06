Milano: protesta di Fratelli d'Italia contro pista ciclabile in viale Legioni Romane, Girtanner, decisa senza ascoltare residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protesta di Fratelli d'Italia Municipio 6 contro la nuova pista ciclabile Legioni Romane - Inganni . A organizzarla Massimo Girtanner ex presidente della Zona 6 membro dell'assemblea nazionale del partito insieme ai Consiglieri di Municipio Antonella Buro, Gaetano Bianchi e Stefania Carnevali. Oltre a dei volantini è stato affisso uno striscione di protesta all'inizio del cantiere di Viale Legioni Romane . "È del tutto evidente - spiega Girtanner - che la frenesia del 'pedalate tutti' doveva contagiare la periferia: peccato che, come altre piste ciclabili, è stata decisa nelle segrete stanze di Granelli con il coinvolgendo degli ultras delle due ruote delle associazioni e del municipio stesso. Non hanno voluto interfacciarsi con i residenti come spesso è capitato in questi anni, i quali si sono rivolti a noi per denunciare il rischio concreto della diminuzione dei posti auto e futuri ingorghi”. "In Municipio - aggiunge il Capogruppo di Fd'I in Municipio 6 Gaetano Bianchi - l'argomento venne discusso in una commissione fugace dove l'assessore Granelli alla domanda se non temesse la possibilità di ingorghi liquidò tutto con la frase infelice 'prenderanno i mezzi' ".(Com)