Governo: Pastorino (Leu), Salvini scappa dall'Aula in stile Papeete

- Il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, parla di "una fuga in stile Papeete, come quando chiedeva pieni poteri, ma in realtà voleva scappare dalla legge di Bilancio. Il comportamento di Matteo Salvini, seguito della sua alleata Giorgia Meloni - prosegue in una nota -, conferma che le opposizioni non vogliono alcun dialogo. Anzi fuggono via velocemente, forse per il timore di assumersi qualche responsabilità di fronte al Paese. Del resto è un fatto noto: fare propaganda e diffondere Fake news risulta molto più comodo". Pastorino aggiunge: "Dal governo attraverso il presidente del Consiglio Conte è arrivato un nuovo appello al dialogo tra forze politiche. Dopo aver rifiutato la partecipazione agli Stati generali, le opposizioni rifiutano pure il confronto in Parlamento. Ci spieghino in quale sede vogliono confrontarsi. Forse sotto l'ombrellone - conclude l'esponente di Leu - tra un assembramento e un selfie?". (Com)