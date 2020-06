Milano: De Chirico (FI), su futuro di San Siro maggioranza continua nel chiaro intento di allungare i tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A distanza di un anno la trattativa sul progetto del nuovo stadio e del distretto sportivo si è arenata nella palude o, visto il tema, tra le zolle del vecchio prato del Meazza". Lo afferma Alessandro De ChiricoConsigliere Comunale di Forza Italia a Milano rilevando che "il sindaco stamattina è entrato a San Siro in cerca di like ricordando la partita del secolo e non ha speso una sola parola sul progetto rivisto dopo la delibera di giunta. L'assessore Maran, senza pudore, dice che dopo il parere della Sovrintendenza non ha ancora incontrato le squadre". "La maggior parte dei colleghi consiglieri persevera su posizioni ecotalebane e anacronistiche - rileva l'esponente forzista - con il chiaro intento di allungare i tempi. C'è un punto dirimente: l'indice volumetrico. A fronte di 74 milioni per rifunzionalizzare il Meazza le squadre meneghine chiedono 88.000 mq di superficie utile lorda". "Al Comune non va bene? Ci dica qual è la controproposta. I milanesi rimpiangono i tempi in cui amministrava il centrodestra e la classe politica sapeva prendere decisioni lungimiranti come dimostrano i progetti ben riusciti di Porta Nuova, Citylife e Cascina Merlata. La sensazione è che entro il 2021 non verrà firmato alcun accordo e che l'investimento di 1 miliardo e 200 milioni andrà altrove", Conclude De Chirico. (Com)