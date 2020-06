Usa: il Partito repubblicano presenta riforma sulla polizia al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza repubblicana al Senato degli Stati Uniti ha presentato oggi un disegno di legge per la riforma della polizia volto a rispondere alle proteste delle minoranze rispetto agli abusi e alle discriminazioni delle forze dell’ordine. “Riteniamo che le nostre politiche siano in grado di portare le comunità di colore a una posizione di maggior comprensione e fiducia nelle autorità”, ha dichiarato ai giornalisti il senatore afroamericano Tom Scott, autore del Justice Act. Il testo, ha aggiunto, dovrebbe “portare le istituzioni preposte alla sicurezza ad avere le risorse necessarie per alleviare le tensioni in alcune situazioni e per assumere più agenti, garantire più addestramento e avere una prospettiva migliore sulla storia”. L’obiettivo del Justice Act è in particolare di migliorare i metodi di addestramento della polizia, in particolare rispetto al ricorso alla forza, evitando l’utilizzo delle prese al collo. (segue) (Nys)