Usa: il Partito repubblicano presenta riforma sulla polizia al Senato (2)

- In base al disegno di legge agli agenti verrebbero fornite più microcamere individuali i cui dati saranno gestiti dai singoli dipartimenti. A seguito di ogni intervento armi da fuoco o con l’uso della forza, ai poliziotti verrebbe poi richiesto di stilare rapporti più dettagliati. Il Justice Act, infine, renderebbe le esecuzioni extragiudiziarie un crimine federale. “Vi ascoltiamo, conosciamo le vostre preoccupazioni. Credo che questo pacchetto parli molto chiaro ai giovani che sono allarmati quando vengono fermati da un agente delle forze dell’ordine”, ha aggiunto Scott. L’obiettivo dei repubblicani è di portare il disegno di legge in aula al Senato entro la prossima settimana, contando sul sostegno del Partito democratico. La maggioranza sostiene di essere allineata sul tema con “il 70 per cento” della minoranza e di poter beneficiare anche dell’appoggio del presidente Donald Trump, che proprio ieri ha firmato un ordine esecutivo per la riforma delle forze di polizia. (Nys)